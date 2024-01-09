بلينكن: السلام الدائم يتطلب "طريقًا يؤدي إلى دولة فلسطينية"

قال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في المؤتمر الصحفي الذي عقد في تل أبيب، إنه يجب الإفراج عن عائدات السلطة الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل.

ويقول إنه يجب الإفراج عن هذه الإيرادات حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من الدفع للأشخاص الذين يقدمون الخدمات الأساسية في الضفة الغربية، وكذلك في المستقبل لدفع رواتب الناس لإدارة غزة بعد انتهاء الحرب.

وأضاف بلينكن أن “الولايات المتحدة تدعم إسرائيل اليوم، وغدًا، ودائمًا”، كما وصف الصداقة بين إسرائيل والولايات المتحدة بأنها "استثنائية حقًا" و"فريدة من نوعها".



بلينكن يقول إن السلام الدائم يتطلب "طريقًا يؤدي إلى دولة فلسطينية"



وفي سياق متصل، قال بلينكن إنه أبلغ بنيامين نتنياهو أن القادة الذين التقى بهم خلال جولته في الشرق الأوسط قالوا إنهم مستعدون لدعم حل دائم.

كما أشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن “لكن هذا لا يمكن أن يأتي إلا من خلال نهج إقليمي يتضمن مسارًا يؤدي إلى دولة فلسطينية”، ويجب على إسرائيل أن تكون شريكة للقادة الفلسطينيين الراغبين في قيادة شعبهم للعيش جنبا إلى جنب في سلام مع إسرائيل كجيران.

ويقول إنه يجب على إسرائيل أن تتوقف عن اتخاذ الخطوات التي "تقوض قدرة الفلسطينيين على حكم أنفسهم بشكل فعال"، مضيفًا أن عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة يجعل من الصعب على إسرائيل تحقيق السلام والأمن الدائمين.

واضاف ان السلطة الفلسطينية يجب عليها أيضًا إصلاح نفسها من أجل "تحسين قضايا الحكم لديها". هو يضيف:

إذا كانت إسرائيل راغبة في أن يتخذ جيرانها العرب القرارات الصعبة اللازمة للمساعدة في ضمان أمنها الدائم، فسوف يكون لزاماً على زعماء إسرائيل أن يتخذوا قرارات صعبة بأنفسهم.

الحدود مع لبنان

وفيما يتعلق بموضوع الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، يقول بلينكن إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل وتضمن أمن حدودها الشمالية.

وقال إن الولايات المتحدة ملتزمة تمامًا بالعمل مع إسرائيل لإيجاد حل دبلوماسي يتجنب التصعيد ويسمح للعائلات بالعودة إلى منازلهم.

ويقول بلينكن إنه ناقش أيضًا مع القادة الإسرائيليين اليوم حول الانتقال المرحلي للحملة العسكرية الإسرائيلية.

ويضيف أن الولايات المتحدة ستواصل "تقديم أفضل نصائحنا" حول كيفية تحقيق إسرائيل لهدفها المتمثل في ضمان عدم تكرار هجمات حماس في 7 أكتوبر مرة أخرى.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن الأمم المتحدة ستنفذ "مهمة تقييم" لتحديد "ما يجب القيام به للسماح للفلسطينيين النازحين بالعودة بأمان إلى منازلهم في شمال غزة".

وأضاف أن هذا لن يحدث بين عشية وضحاها، مضيفًا أن هناك "تحديات أمنية وبنية تحتية وإنسانية خطيرة".

لكنه يقول إن مهمة التقييم هذه ستبدأ عملية تقييم هذه العقبات وكيفية التغلب عليها، مضيفًا:

لقد كنت واضحا تماما أن المدنيين الفلسطينيين يجب أن يكونوا قادرين على العودة إلى ديارهم بمجرد أن تسمح الظروف بذلك. ويجب ألا يتم الضغط عليهم لمغادرة غزة.



بلينكن يقول إن حصيلة الضحايا بين المدنيين في غزة "مرتفعة للغاية"

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الخسائر اليومية التي يتعرض لها المدنيون في غزة، وخاصة الأطفال، "مرتفعة للغاية".

ويشير إلى أرقام الأمم المتحدة التي تقول إن 90٪ من سكان الإقليم يواجهون أمناً غذائياً حاداً، وأن لذلك عواقب مدى الحياة على الأطفال.

ويقول بلينكن إنه خلال اجتماعاته اليوم مع القادة الإسرائيليين، أكد على ضرورة دخول المزيد من الغذاء والماء والدواء والسلع الأساسية الأخرى إلى غزة.

ويقول إنه يجب على إسرائيل أيضًا "بذل كل ما في وسعها لإزالة أي عقبات" أمام وصول المساعدات إلى غزة.

قال أنتوني بلينكن إن قضية محكمة العدل الدولية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لا تؤدي إلا إلى "صرف انتباه العالم"، مضيفًا أن تهمة الإبادة الجماعية ضد إسرائيل "محفوفة بالمخاطر".