الثلاثاء 09 يناير 2024
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عالم

وزير الخارجية البريطانى يعرب عن قلقه من انتهاك إسرائيل القانون الدولى فى غزة

وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون

أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، عن شعوره بالقلق من أن إسرائيل ربما اتخذت إجراءات في غزة تشكل انتهاكًا للقانون الدولي.

وردًا على أسئلة من رئيسة لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان أليسيا كيرنز، رفض كاميرون القول ما إذا كان قد اطلع على أي معلومة قانونية من وزارة الخارجية تفيد بأن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي في غزة، قال إنه لا يتذكر كل الأوراق التي يطلع عليها، ولكنه متأكد من وقوع بعض الأشياء التي يجب ألا تقع.

واعترف كاميرون، بأنه رأى أشياء تتعلق بالنزاع كانت "مثيرة للقلق العميق"، لكنه قال إنه ليس من وظيفته إصدار "حكم قانوني".

وأضاف: "هل أشعر بالقلق من أن إسرائيل قد اتخذت إجراءً قد يشكل انتهاكًا للقانون الدولي، لأن هذا المبنى بالذات قد تعرض للقصف، أو أي شيء آخر؟ نعم بالطبع".

وزير الخارجية البريطانى إسرائيل غزة بريطانيا فلسطين

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