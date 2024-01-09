الثلاثاء 09 يناير 2024
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رياضة

بيراميدز يستقر على قطع إعارة نجم زد.. واللاعب ينتظم في التدريبات خلال أيام

فريق زد
فريق زد

استقر مسئولو نادي بيراميدز، على قطع إعارة جناح الفريق السابق محمود صابر إلى نادي زد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية يناير، وعدم الانتظار لنهاية إعارته هذا الصيف.

وأبلغ الجهاز الفني للسماوي بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، مسئولي بيراميدز بأهمية عودة اللاعب، تحسبا للرحيل المحتمل لعبدالله السعيد صانع الألعاب عن الفريق خلال شهر يناير الجاري. 

ويأتي ذلك، لحاجة الفريق السماوي إلى اللاعب، الفترة المقبلة محليا وقاريا وتحديدا بطولة كأس الرابطة، في ظل تواجد اللاعبين الدوليين مع المنتخب الوطني الأول، الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023".

ومن المقرر أن ينتظم محمود صابر، في التدريبات الجماعية لفريق بيراميدز، خلال الأيام المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن محمود صابر، قد انتقل لنادي زد، في الميركاتو الصيفي الماضي 2023، قادما من بيراميدز، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وارتبط اسم محمود صابر جناح المنتخب الأوليمبي، بالانتقال لنادي الزمالك، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، في إطار صفقة تبادلية قد تحدث بين الفريق السماوي وإدارة القلعة البيضاء، في حالة رفع القيد عن النادي الأبيض.

ويبلغ محمود صابر 22 عاما، حيث خاض مع زد الموسم الحالي 7 مباريات، سجل خلالها هدف واحد كما صنع آخر.

كما شارك مع المنتخب الوطني تحت 23 عاما في أمم إفريقيا، والتي أقيمت بالمغرب العام الماضي، والوصول للمباراة النهائية، والهزيمة أمام منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف.

كما سجل هدفين مع الفراعنة الصغار في المونديال الإفريقي تحت 23 عاما، بينها هدف صاروخي رُشح لجائزة أفضل هدف في القارة لعام 2023.

وعلى الرغم من هزيمة الفراعنة الصغار أمام أسود الأطلسى، إلا أن المنتخب الوطني الأوليمبي، نجح في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

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