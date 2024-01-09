الثلاثاء 09 يناير 2024
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محافظات

محافظ المنوفية يقرر صرف مساعدة عاجلة وتخصيص كشك ووحدة سكنية لـ آية عاطف

ايه عاطف مريضة السرطان
ايه عاطف مريضة السرطان مع محافظ المنوفية

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، صرف مساعدة مالية عاجلة ومواد غذائية فضلًا عن تخصيص وحدة سكنية بمساكن الإيواء بجروان وكشك كمصدر رزق ثابت لإحدى الحالات الإنسانية بمركز ومدينة الباجور والتي تعاني من ظروف صحية واجتماعية صعبة؛ لضمان حياة كريمة وآمنة لها، جاء ذلك خلال إستقبالها صباح اليوم الثلاثاء بمكتبه بالديوان العام.


واستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن حالتها الصحية والاجتماعية حيث تعانى من بعض الأمراض السرطانية التي تؤثر على حياتها اليومية، فضلًا عن عدم وجود سكن خاص بها ومصدر دخل ثابت.


وكلف المحافظ مدير مديرية التضامن بسرعة إنهاء إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة مراعاة لظروفها الاجتماعية والمعيشية الصعبة، يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير أوجه الدعم والرعاية للفئات الأكثر استحقاقا والعمل على صناعة مستقبل أفضل لهم.


وأعربت المواطنة عن سعادتها بحرص المحافظ على التواصل معها والاستماع إلى شكواها وتلبية مطالبها ومحاولة تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلها.


هذا وأكد المحافظ أن مكتبه مفتوح أمام جميع المواطنين للاستماع لشكواهم ومطالبهم، وحرصه على التواصل المستمر والفعال مع أبناء وأهالي المنوفية للتعرف على مشاكلهم والإسهام في إيجاد الحلول المناسبة لها وتقديم المساعدة والدعم لذوي الظروف الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية.

وكانت قد جهت آية عاطف ابنة مركز الباجور بمحافظة المنوفية، مريضة السرطان استغاثة لكافة المسؤولين المعنيين في المحافظة، لما تواجه مرض لعين بالإضافة إلى ظروف اقتصادية صعبة بعد طلاقها من زوجها الذي تخلى عنها بعد معرفة مرضها وإقامتها مع والدها وطفليها.


وأوضحت أنها أصيبت بسرطان الثدي وتخلى عنها زوجها الذي قضت معه 8 سنوات، عقب معرفته ظروف مرضها وخصوعها لاستئصال الثديين بالإضافة إلى المبايض تاركا إياها وحيدة تواجه ظروف الحياة وصعوبات المرض.


ولفتت إلى أنها تسكن مع والدها المسن وطفليها دون دخل لها، في شقة بالإيجار معرضين جميعا للطرد منها بسبب الايجار بعد عجز والدها عن الإلتزام بالإيجار لما تعانيه من مرض يحتاج لأموال طائلة وعلاج.


وناشدت اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، لتوفير مصدر دخل ثابت وشقة تأويها مع والدها والطفلين.

785267
785267
المنوفية ايه عاطف مريضة سرطان صرف مساعدات ماليه توفير سكن وكشك

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