عامر حسين يُعلن الموقف من تأجيل الدوري بسبب دورة الإمارات الودية

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات الرئيسية باتحاد الكرة، عن تأجيل بطولة الدوري الممتاز مجددًا، خلال مشاركة منتخب مصر في البطولة الودية، في شهر مارس المقبل بدولة الإمارات.

وقال حسين خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: “البطولة جاءت خلال الأجندة الدولية، وهي إجبار من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وهناك أيضا مباراتين وديتين في شهر 6 في تصفيات كأس العالم، لكن سيكون وقتها انتهت بطولة الدوري”.

وأشار رئيس لجنة المسابقات بالجبلاية: "هناك 45 يوما إيقاف للدوري بسبب بطولة أمم أفريقيا، بالإضافة إلى أن بطولة السوبر الأفريقي أضاعت 25 يوما، وكأس العالم للأندية ومشاركة الأهلي به استهلكوا 12 يوما آخرين، والموسم الحالي صعب للغاية ومتكدس، بجانب كأس الرابطة وبطولة السوبر المصري".

وأردف حسين: "الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، يضعنا دومًا في مأزق بسبب موعد بطولاته، الذي يضعها في منتصف الموسم، على عكس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، الذي يضع مسابقاته في الصيف".

وأوضح عضو اتحاد الكرة: "عقب انتهاء بطولة أمم أفريقيا لن يكون هناك أي تأجيل في مباريات الدوري، مشيرًا إلي أن البطولة ستنتهي في 30 يونيو المقبل".

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب قبل السفر إلى كوت ديفوار

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على زيارة معسكر منتخب مصر صباح اليوم الثلاثاء وكان في استقباله جمال علام رئيس اتحاد الكرة، وذلك لتحفيز اللاعبين قبل السفر في الثالثة عصر اليوم إلى كوت ديفوار لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

أكد وزير الشباب والرياضة، في كلمته للاعبين أن هناك ثقة كبيرة في هذا الجيل من اللاعبين والجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، لتحقيق آمال المصريين في الفوز ببطولة أمم أفريقيا، وأن جميع طلبات الفريق مجابة خلال الفترة الحالية أو خلال المشاركة في البطولة.

كما أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة ثقته في اللاعبين وجهاز المنتخب، لتحقيق اللقب الثامن والتتويج بالبطولة الغائبة منذ ١٣ عاما، وإسعاد الجماهير المصرية، والتأكيد على دعم ومساندة مجلس إدارة اتحاد الكرة للفريق في جميع احتياجات المنتخب الوطني.