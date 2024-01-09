الثلاثاء 09 يناير 2024
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الثقافة

بينها لقاء المسئولية المجتمعية بمركز الحرية للإبداع.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

مركز الحرية للإبداع
مركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية

المسئولية المجتمعية ودور المجتمع في بناء الأسرة، أحد فعاليات أجندة الدستور الثقافية، لهذا اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024، والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

التفاصيل الكاملة لـ أجندة الدستور الثقافية

ففي السادسة والنصف مساء، تحتضن قاعة توفيق الحكيم بمركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، لقاء بعنوان “المسئولية المجتمعية ودور المجتمع في بناء الأسرة”، بمشاركة كل من: د. ماجدة الشاذلي، مقرر المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية ــ د. محمد البدوي، أستاذ علم الاجتماع ومدير معهد العلوم الاجتماعية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية ــ ود. ريم الرفاعي مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة بالإسكندرية، ويدير اللقاء د. إبراهيم عبد الله.

في سياق متصل، وضمن أجندة الدستور الثقافية، تعقد في السادسة مساء، بمقر اتحاد الكتاب بالزمالك، أمسية لمناقشة كتاب الناقد د، شريف حتيتة "النول والمغزل. سوسيولوجيا المتخيّل السردي".

ويناقش الكتاب كل من النقاد: د. عادل درغام، د. رشا صالح، د. محمود عبد الباري، د. يسري عبد الغني.

وفي الثانية عشرة ظهرا، تعقد بمسرح كلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط، احتفالية لتدشين الدورة السادسة لمسابقة "جائزة نوار للرسم" 2024 تحت رعاية الجامعة المصرية الروسية.

وفي السابعة مساء، يستأنف الباحث جمال عمر، أمسياته الفكرية، بصالون علمانيون، ولقاء بعنوان “مقدمة عن توتر القرآن”، وذلك بمقر صالون علمانيون، والكائن في 33 شارع قصر النيل الدور العاشر شقة 104 أمام البنك المركزي.

وضمن أجندة الدستور الثقافية، يفتتح الفنان التشكيلي ياسر نبايل، معرضه الفردي الخاص “مذنب”، وذلك في السادسة مساء، بجاليري ياسين بالزمالك، ويستمر المعرض حتي الأول من فبراير 2024.

وفي السابعة مساء، يعقد بمنتدي مدينتي الثقافي، لقاء بعنوان “قراءة مختلفة لتاريخ مختلف”، بمشاركة كلا من: الدبلوماسي الكاتب جمال أبو الحسن، والكاتب الصحفي والروائي مصطفي عبيد.

فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة

وضمن أجندة الدستور الثقافية أيضا، نستعرض لكم أبرز فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة. ففي العاشرة صباحا، تنطلق بقرية الشهداء بوادي النطرون، قافلة ثقافية فنية ضمن برنامج القري المحرومة والأكثر احتياجا للخدمات الثقافية.

وفي نفس التوقيت ــ العاشرة صباح ــ يشهد قصر ثقافة نويبع لقاء بعنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر"، يتحدث فيها حماد بسيوني.

وفي الرابعة عصرا، تعقد بقصر ثقافة حلايب، محاضرة بعنوان "ثقافة الحوار"، يتحدث فيها الشيخ مصطفي إبراهيم.

وفي أجندة الدستور الثقافية، يعرض في الثامنة مساء، بقصر السينما في جاردن سيتي، الفيلم الروائي الطويل Don t Look Up، أو لا تنظروا إلى السماء، يعقبه ندوة نقدية مع الناقد السينمائي د. نادر رفاعي حول الفيلم.

وفي السابعة مساء، تعقد بمنتدي المستقبل للفكر والإبداع، بحزب التجمع بشارع كريم الدولة، أمسية ثقافية، بمشاركة كل من كتاب القصة القصيرة: د. فهمي عبد السلام ــ حاتم رضوان ــ إنجي همام ــ منال قابيل ــ وهاني منسي. ويدير الأمسية ويقدمها الناقد دكتور يسري عبد الله. 

أجندة الدستور الثقافية مركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية في منتدي المستقبل للفكر والإبداع اتحاد الكتاب بالزمالك الناقد دكتور عادل ضرغام فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة

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