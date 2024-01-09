حملة بايدن: الرئيس يتعامل مع الصراع فى غزة كإنسان وليس كسياسي

قال فريق الحملة الانتخابية للرئيس جو بايدن، الإثنين، إن الرئيس الأمريكي، "سيواصل الاستماع والتواصل" مع الديمقراطيين الذين يختلفون مع سياسة الإدارة في غزة، وذلك بعد وقت قصير من مقاطعة المتظاهرين المطالبين بوقف إطلاق النار للرئيس أثناء حديثه في كنيسة في ولاية كارولينا الجنوبية.

وقال نائب مدير الحملة كوينتين فولكس للصحفيين خارج الكنيسة: “بالطبع الرئيس يستمع”.

وأضاف: “إنه يستمع إلى كل جزء من قاعدته، ولهذا السبب هو هنا ولماذا سنستمر في نقل هذه الرسالة إلى كل مكان”.

وأكد أن الرئيس "لا يتعامل مع هذا كسياسي، بل كإنسان وقائد أعلى يتعامل مع هذا من منظور شخص يضع السلامة الأمريكية والأمن العالمي في مقدمة اهتماماته".

وفي الأشهر الأخيرة، كان هناك إحباط داخلي متزايد بين الموظفين داخل إدارة بايدن بشأن كيفية رد الرئيس في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وفي نوفمبر، وقع أكثر من 700 من الموظفين والمعينين السياسيين على رسالة تدعو الرئيس إلى دعم وقف إطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحماس. وتم التوقيع على الرسالة من قبل الموظفين الذين يعملون في أكثر من 30 إدارة ووكالة، بما في ذلك وكالة حماية البيئة ومكتب التحقيقات الفيدرالي وناسا.