الإثنين 08 يناير 2024
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"أيوب الصحافة".. بسمة وهبة تمتدح صمود وائل الدحدوح (فيديو)

وائل الدحدوح
وائل الدحدوح

أعربت بسمة وهبة عن حزنها العميق لاستشهاد نجل الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، الذي وصفته بأنه أيقونة للصحافة العربية ورمز للصمود والعزة في غزة.

وأثنت وهبة، خلال تقديمها برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، على قوة الدحدوح وصبره في مواجهة المحنة، قائلة:"يا جبل ما يهزك ريح.. إنت مثال للصبر، أنا انبهرت بصبرك.. إنت أيوب الصحافة والإعلام".

كما حذرت وهبة الدحدوح من أنه قد يكون مستهدفًا من قبل الاحتلال وأنه عمل لنفسه سطرًا في التاريخ، كما انتقدت العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدة أن تل أبيب مرعوبة من الخسائر التي تتكبدها وأنها ستوجه لها رسالة باللغة العبرية في اليوم التالي.

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