تنبيهات هامة من "التعليم" قبل انطلاق امتحانات أبناؤنا في الخارج

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات هامة يجب على أولياء أمور طلاب أبناؤنا في الخارج الانتباه لها قبل انطلاق امتحانات ابناؤنا في الخارج وتنطلق في 13 يناير والتعليمات كالتالي:

_ إنشاء حساب خاص به على المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج من خلال الرابط

https://sabroad.emis.gov.eg

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- تحديد عدد الأبناء المتقدمين لأداء امتحانات "أبناؤنا في الخارج" من خلال الحساب الذي تم إنشاؤه لولي الأمر لسداد مبلغ 150 دولار أمريكي لكل طالب في أي مرحلة دراسية. يتم ذلك من خلال المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج بعد إتمام عملية التسجيل الإلكتروني لولي الأمر. تطبق الشروط والأحكام.

- تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات "أبناؤنا في الخارج" واستيفاء جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة بدقة، مع رفع صورة واضحة وحديثة من مستندات التقدم المطلوبة لكل طالب على حدة بصيغة PDF. كما يجب طباعة استمارة التقدم وإرفاقها مع أصول المستندات.

- المتابعة الإلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية لامتحانات "أبناؤنا في الخارج" للتأكد من وصول المستندات إلى المسؤولين عن الامتحانات، مع متابعة البريد الإلكتروني.

- في حالة تسجيل الطالب يكون ولي الأمر مسئول عن إرسال أصول المستندات السابق رفع صور منها على الموقع إلى الإدارة العامة للامتحانات بالطريقة المناسبة للطلاب الجدد).

- عنوان الإدارة العامة للامتحانات: 16 شارع أمین سامي متفرع من شارع قصر العيني بجوار عمارات العرايس - المنيرة - السيدة زينب.

- في حالة وجود اختلافات من أي نوع بين صور المستندات المرفوعة على الموقع وبين الأصول المرسلة، أو عدم اتباع شروط التقدم المعلنة، تقع المسئولية كاملة على ولي الأمر، ويحق للإدارة إلغاء التقدم، ولا يحق لولى الأمر المطالبة باسترداد أي مبالغ تم دفعها من خلال المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج.

- يجب على ولي الأمر حساب من الطالب المسموح به في الصف الدراسي المتقدم له، وفي حالة تسجيل الطالب بالمخالفة لشرط السن لا يحق لولى الأمر المطالبة باسترداد أي مصروفات.