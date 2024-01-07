الأحد 07 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الانتهاء من تركيب 150 ألف عداد كودي "مسبق الدفع" بـ5 محافظات

جريدة الدستور

كشف المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء، عن انتهاء الشركة من تركيب 150 ألف عداد كودي مسبق الدفع خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024 بمتوسط 25 ألف عداد شهريًا في 5 محافظات تقع بنطاق عمل الشركة بالمباني المخالفة والعشوائية.

أضاف شمعة، لـ«الدستور»، أن الشركة قامت بتحصيل 300 مليون جنيه من سارقي التيار الكهربائي خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024 في محافظات: "الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، والوادي الجديد".

أشار شمعة إلى أن الشركة انتهت، أيضًا، من تركيب 60 ألف عداد كهرباء مسبق الدفع للمباني الحاصلة على تراخيص بناء وليس لديها مخالفات وتقع في الحيز العمراني.

وأكد أن الشركة درست جيدًا أهداف مشروع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» واعتمدت فى خطتها لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بالقرى المستهدفة من المبادرة فى نطاق عمل الشركة على محاور وأولويات تتحقق من خلالها الأهداف المرجوة.

أضاف أن عدد المشتركين المستفيدين من مشروع التطوير ١.١ مليون مشترك، ما يمثل ٢٥٪ من عدد المشتركين فى الشركة، وبلغ عدد القرى المستهدفة والواقعة فى 5 محافظات: الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد، ٤٨٢ قرية بإجمالى ١٧ مركزًا على مستوى الشركة.

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