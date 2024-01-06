السبت 06 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جنايات أسيوط تمنع طبيبًا من ممارسة المهنة 3 سنوات

محاكمة
محاكمة

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أسيوط بمنع طبيب من ممارسة الطب لمدة 3 سنوات والحبس  سنة مع الإيقاف، كما عاقبت ربة منزل بالحبس سنة مع الإيقاف، لقيام الأول بإجراء عملية ختان لابنة الثانية بمركز صدفا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عبدالعزيز علي، وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم رضا وأحمد محمد نصر، وأمانة سر صلاح تمام.

تعود وقائع القضية رقم 4163 لسنة 2022 جنايات مركز صدفا إلى تلقي الخط الساخن لحماية الطفل بلاغا بقيام "أمين. ش"، طبيب، بإجراء عمليات ختان للفتيات بعيادته بمركز صدفا، وبإجراء تحريات المباحث ثبتت صحة البلاغ.

انتقل فريق من النيابة العامة ومباحث مركز شرطة صدفا ولجنة حماية الطفل بالمركز إلى مقر العيادة، وتمكنوا من ضبط واقعة ختان لفتاة تدعى "أسماء. س"، 7 أعوام، وكان رفقتها والدتها "هدى. ع"، المتهمة الثانية.

وتوصلت تحريات الرائد محمد أبوبكر، رئيس مباحث مركز صدفا، إلى أن المتهم اعتاد على إجراء عمليات ختان الفتيات بعيادته الخاصة، وأنه أجرى عملية ختان للمجني عليها بناءً على طلب والدتها المتهمة الثانية.

جنايات أسيوط ممارسة الطب المستشار محمود عبد العزيز علي الحبس سنة مركز صدفا

مواد متعلقة

الحبس 6 أشهر لعامل ضبط بحوزته "حشيش" فى منشأة ناصر

الحبس سنتين لمتهم بالشروع في سرقة مواطن بالإكراه

طعنه بسلاح أبيض وصدمه بسيارته ليلاً.. الحبس لمتهم سنتين مع الشغل بتهمة السرقة

الحكومة: الحبس سنة وغرامة تصل لـ2 مليون جنيه لكل من حجب سلعا استراتيجية

محمد عبدالعزيز: اللجنة اقتربت على الانتهاء من ملف الحبس الاحتياطى وقانون الإجراءات الجنائية

الحبس سنة لديلر الحشيش فى البساتين

الحبس 3 سنوات لموظف دهس شابًا بسيارته في الوايلي

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

حماس تعلن قتل 8 جنود إسرائيليين من "المسافة صفر"

التفاصيل الكاملة.. الأهلى يحسم صفقة المهاجم وسام أبوعلى

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

فيتوريا يشكر الرئيس: سنبذل جهدنا لإسعاد الجماهير المصرية

"هربانة من أهلها وأخوها ذبحها".. "الدستور" تحقق في قتل صاحب شركة وفتاة بالمعصرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

حسين دعسة

من سيأكل الكعكة المحروقة فى فرن غزة.. هل يفعلها حزب الله؟

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

أميرة ملش

سنوات زوجية وسنوات فردية

ماجد حبته

عودة داعش.. فى إيران!

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلى لإسقاط قضية الإبادة الجماعية فى محكمة العدل الدولية

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة

حلقة النار