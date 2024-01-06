السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاتحاد الأوروبى: إجراءات جديدة للحد من الصادرات الأوكرانية فى 2024

الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى

عارض المفوض الأوروبي لشؤون الزراعة يانوش فويتشيكوفسكي تمديد نظام الإلغاء المؤقت للحصص على صادرات السلع الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف المفوض الأوروبي لشؤون الزراعة أن هدفه لعام 2024 هو التأكد من أن اللائحة الجديدة، في حالة اعتمادها، تتضمن "أحكاما وقائية قوية بما فيه الكفاية لمنع حدوث أزمة مرتبطة بزيادة العرض"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأشار فويتشيكوفسكي إلى أنه في الآونة الأخيرة، على سبيل المثال، "كانت هناك زيادة كبيرة في إمدادات لحوم الدواجن والسكر من أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي"، وهو ما "يهدد القدرة التنافسية للقطاع".

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