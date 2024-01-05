إنزال مساعدات إغاثية جنوب غزة في عملية جوية أردنية فرنسية

قالت مصادر أردنية، إن طائرات من نوع C130 تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني وسلاح الجو الفرنسي، نفذت عملية إنزال جوي بمحيط المستشفى الميداني الأردني الخاص/ 2 في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت المصادر، أن العملية الإنسانية المشتركة حققت وصول مساعدات مهمة تضم مواد طبية ومستلزمات علاجية بواسطة صناديق مخصصة مزودة بمظلات موجهة بنظام GPS؛ بهدف إيصالها إلى المواقع المحددة وضمن التوقيتات اللازمة.

ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة الأردنية الهاشمية، وبتأييد من الجانب الفرنسي للموقف الأردني الثابت من القضية الفلسطينية، ودعمًا للجهود الأردنية الإنسانية لمساندة الأهل والأشقاء في غزة، ودورها المحوري المهم الذي تقوم به في توحيد الجهود الدولية لإيصال المساعدات.