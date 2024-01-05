"الحرية المصري": جلسات الحوار الوطني ناقشت العديد من القضايا الحياتية

قال النائب معتز محمود، نائب رئيس حزب الحرية المصري، إن الحوار الوطنى حقق مكاسب كبيرة وخلق مناخ يسمح بحرية الرأي والسماع لكافة وجهات النظر التي تسعى لإعلاء مصلحة الوطن دون النظر لأي اعتبارات أخرى، مشيرًا إلى أن جلسات الحوار الوطني ناقشت العديد من القضايا الحياتية التي تشمل الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أيضا.

وأشار نائب ريس حزب الحرية المصري في تصريحات صحفية له، إلى أن جلسات الحوار الوطني فتحت الباب أمام جميع الرؤى والمقترحات من أجل تحقيق تغيير حقيقي في الحياة السياسية والاجتماعية، وبالفعل حصدت تلك الجلسات ثمارها ونجحت في جمع الخبرات والأفكار الجادة، التي تصب في المصلحة العامة.

ونوه أن الحوار الوطني بعث رسالة بتوحد القوى الوطنية على حب الوطن، في ظل التحديات الراهنة التي تواجه البلاد، لافتا إلى أن الحوار الوطنى ساهم في تحقيق نقلة نوعية غير مسبوقة في الحياة السياسية في مصر، التي تشكل عنصر هام من خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة، وتعزيز الديمقراطية والتعددية بين مختلف القوى الوطنية تحت مظلة الدولة وبرعايتها.