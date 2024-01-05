منتخب قطر يخسر أمام الأردن وديا استعدادا لكأس أمم آسيا

خسر المنتخب القطري أمام نظيره الأردني 1/2، في التجربة الودية التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، في إطار تحضيرات الفريقين لنهائيات كأس آسيا 2023 والتي تستضيفها الدوحة للمرة الثالثة في تاريخها خلال الفترة من 12 يناير وحتى العاشر من فبراير المقبل.



وتقدم المنتخب القطري في الدقيقة 30 عن طريق أكرم عفيف من ضربة جزاء، وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب القطري بهدف دون رد.



وفي الشوط الثاني نجح المنتخب الأردني في تعديل النتيجة بالدقيقة 50 عن طريق يزن النعيمات محترف النادي الأهلي القطري بعد كرة من صناعة إحسان حداد.



وسجل علي علوان محترف نادي الشمال القطري الهدف الثاني للنشامى في الدقيقة 57 من ركلة جزاء.



بدأ الاسباني ماركيز لوبيز مدرب قطر المباراة بتشكيل ضم سعد الشيب في حراسة المرمى وأمامه في الدفاع بيدرو ولوكاس مينديز وخوخي بوعلام وهمام الأمين، وفي الوسط أحمد فتحي وعبد العزيز حاتم ومصطفى طارق مشعل وخالد منير.



وفي الهجوم اعتمد لوبيز على الثنائي أكرم عفيف والمعز علي.



بينما لعب حسين عموتة مدرب منتخب الأردن بتشكيل ضم كلا من يزيد أبو ليلى في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع عبد الله نصيب ويزن العرب وسالم العجالين ومحمود مرضي.



وفي الوسط إحسان حداد ونور الروابدة ونزار الرشدان، وفي الهجوم موسى التعمري ويزن النعيمات وعلي علوان.



وتعد هذه المباراة الودية هي الأخيرة للفريق القطري قبل خوض التحدي القاري، في حين سيخوض المنتخب الأردني مباراة ودية أخيرة أمام منتخب اليابان يوم 9 كانون يناير الجاري .



وأقيمت المباراة خلف أسوار مغلقة، بعيدا عن الاعلام، بعد الاتفاق بين المدربين حرصا على السرية ولمزيد من التركيز لتطبيق بعض الجوانب الخططية والتكتيكية في هذا اللقاء العام.



وحرص مدرب منتخب قطر الاسباني ماركيز لوبيز على الوقوف حول نقاط القوة والضعف بالفريق وتصحيح بعض الاخطاء قبل المباريات الرسمية، بالإضافة أيضا للوقوف على مدى جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية، بغض النظر عن النتيجة.



ويبدأ الفريق القطري مشواره القاري في البطولة التي يتطلع خلالها للدفاع عن لقبه بطلًا لكأس آسيا الذي حققه في نسخة 2019 بالامارات، بمواجهة نظيره اللبناني في 12 من الشهر الجاري في المباراة الافتتاحية على ملعب لوسيل، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضًا الصين وطاجيكستان.



في المقابل يلعب (النشامى) في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، حيث يستهل مشواره بلقاء ماليزيا يوم 15 من الشهر الحالي، قبل مواجهة منتخب كوريا الجنوبية بعدها بخمسة أيام، على أن يختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة البحرين في 25 من الشهر ذاته.

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