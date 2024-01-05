الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أشرف سنجر: سحب حاملة الطائرات "فورد" لطمة كبيرة لمجلس الحرب الإسرائيلى

أشرف سنجر
أشرف سنجر

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن عليه ضغوط كبيرة جدًا بسبب حرب غزة خصوصًا أنه كان مسئولًا عن مد جيش الاحتلال بالأسلحة.

وأضاف "سنجر" في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن سحب حاملة الطائرات فورد من الشرق الأوسط يعد مؤشرًا عسكريًا مهمًا ومثّل لطمة كبيرة لمجلس الحرب في إسرائيل، وبدأت تظهر الانتقادات للرئيس الأمريكي، حيث بدأ يُقال إن إسرائيل أصبحت مكشوفة.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية منقسمة بسبب الحرب على غزة، في ظل الممارسات الوحشية لحكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، موضحًا أن موقف مجلس الأمن القومي الأمريكي ضد وزير الدفاع، وبايدن كان منحازًا مع وزير الخارجية الأمريكي الذي يتبنى وجهة نظر نتنياهو.

حاملة الطائرات فورد أمريكا مجلس الحرب إسرائيل القاهرة الإخبارية

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