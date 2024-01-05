زعيم حزب العمال البريطاني: لا ينبغي لإسرائيل أن تقرر مصير غزة بمفردها

قال زعيم حزب العمال البريطاني، السير كير ستارمر، اليوم الجمعة، إنه لا ينبغي السماح لإسرائيل وحدها بأن تقرر ما سيحدث لغزة بمجرد انتهاء حربها مع "حماس"، داعيًا إلى تدخل دولي، بما في ذلك من الدول العربية، لتحديد مستقبل القطاع.

وكانت إسرائيل طرحت أمس، مقترحات للاحتفاظ بالسيطرة الأمنية على غزة بمجرد هزيمة حماس بينما تدير هيئة فلسطينية الإدارة اليومية.

وقال السير كير ستارمر في تصريحات نقلتها صحيفة إندبندنت البريطانية: إن "الاحتلال الإسرائيلي للقطاع لا ينبغي أن يكون هو الحل".

وأضاف: "لا يمكن أن يكون لدينا احتلال إسرائيلي، ولا يمكن أن يكون لدينا نازحون لا يستطيعون العودة إلى حيث أتوا، لأن مليوني شخص نزحوا في الأشهر الأربعة الماضية، وهذا أمر لا يطاق".

وتابع: "لا أعتقد بصراحة أن إسرائيل هي التي تحدد ما يحدث في غزة. يجب أن يكون هناك اتفاق دولي أكبر على هذا الأمر، وإلا فلن ينجح الأمر ببساطة".

وأشار زعيم حزب العمال البريطاني، إلى الحكام الإقليميين في قطر والأردن باعتبارهم من بين أولئك الذين يجب أن يشاركوا في التفاوض على حل سلمي.

وكرر أيضًا الدعوات لإنهاء القتال، مشيرًا إلى التوقفات الإنسانية في الصراع والتي ساعدت في السابق على دخول المساعدات إلى غزة كأساس لجهود السلام المستقبلية.

وقال: "في الوقت الحالي، ما نشهده هو الرعب الذي استمر خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث قُتل عدد كبير جدًا من المدنيين في غزة، وتشرد عدد كبير جدًا من الأشخاص، ولم يتم إدخال مساعدات كافية".

وأردف: "نريد جميعا التوصل إلى وقف لإطلاق النار. لذا فإن السؤال هو: كيف نصل إلى هناك؟".