الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

5 عوامل تسبب خطر الإصابة بالسكتة الدماغية عند النساء

خطر الإصابة بالسكتة
خطر الإصابة بالسكتة الدماغية عند النساء

تشير الدراسات الحديثة إلى أن معدل الإصابة بالسكتة الدماغية لدى النساء أكبر من الرجال في الفئات العمرية الأصغر سنا، ولكن بعد ذلك، يكون معدل الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الرجال أعلى من النساء في منتصف العمر. 

 فيما يلي 5 عوامل خطر للسكتة الدماغية خاصة بالنساء

وفقًا لموقع hindustantimes. قال الدكتور كرانثي موهان، استشاري الأعصاب: “إن الفرق في حدوث السكتة الدماغية بين الرجال والنساء يضيق مع زيادة الإصابة لدى النساء بعد انقطاع الطمث. 

عوامل الخطر

سلط الدكتور كرانثي موهان الضوء على عوامل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الخاصة بالنساء: 

الحمل: تشير السكتة الدماغية المرتبطة بالحمل، والمعروفة باسم السكتة الدماغية الأمومية، إلى السكتات الدماغية الاقفارية أو النزفية التي تحدث أثناء الحمل وفترة ما بعد الولادة (حتى 12 أسبوعًا بعد الولادة).

تحدث تغيرات فسيولوجية مختلفة أثناء الحمل. فيما يلي التغييرات الثلاثة الأساسية المتعلقة بالسكتة الدماغية: التغيرات في (1) نظام الدورة الدموية/الأوعية الدموية، (2) نظام التخثر، و(3) جهاز المناعة.

2. يرتبط استخدام هرمون الاستروجين الخارجي لحبوب منع الحمل عن طريق الفم (OCPs) بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

 

3. التعرض لهرمون الاستروجين الداخلي مدى الحياة

يرتبط العمر الإنجابي (الذي يُعرَّف بالوقت من بدء الحيض إلى انقطاع الطمث)، والذي يعكس التعرض لهرمون الاستروجين الداخلي، ارتباطًا وثيقًا بخطر السكتة الدماغية.

تشير دراسة حديثة إلى أن النساء اللاتي لديهن عمر إنجابي أقل من 30 عامًا أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 75٪ مقارنة بالنساء اللاتي لديهن عمر إنجابي يتراوح بين 36 و38 عامًا.

بالمقارنة مع النساء اللواتي بدأن الحيض عند سن 13 عامًا، فإن النساء اللاتي لديهن الحيض المبكر (10 سنوات) والحيض المتأخر (16 سنة) لديهن زيادة في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 27% و25% على التوالي.

وبالمقارنة مع النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 50 و51 عامًا عند انقطاع الطمث، فإن النساء اللاتي يعانين من انقطاع الطمث المبكر (أقل من 40 عامًا) وانقطاع الطمث المبكر (40-44 عامًا) لديهن خطر أعلى بنسبة 98% و49% للإصابة بالسكتة الدماغية، على التوالي.

بالإضافة إلى انقطاع الطمث الطبيعي، يرتبط انقطاع الطمث الجراحي عن طريق استئصال المبيض (مع أو بدون استئصال الرحم) أيضًا بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

 

4. الصداع النصفي

الصداع النصفي أكثر انتشارًا عند النساء منه عند الرجال. ويرتبط الصداع النصفي، وخاصة الصداع النصفي المصحوب بهالة، بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، تشمل الآليات المحتملة التي تفسر العلاقة بين الصداع النصفي والسكتة الدماغية الاستعداد الوراثي، وخلل وظيفة بطانة الأوعية الدموية، وتشوهات التخثر، وتسلخ الشرايين، والانسداد المتناقض عبر الثقبة البيضوية الواضحة (PFO).

عوامل الخطر الشائعة

ارتفاع ضغط الدم

السكرى

عسر شحميات الدم

بدانة

التدخين واستهلاك الكحول.

 

 

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