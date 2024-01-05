الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إسعاد يونس تحتفل بالعرض الخاص لفيلم "عصابة عظيمة" فى مدينتى

سينما «رينيسانس
سينما «رينيسانس

تحتفل الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، الجمعة، بالعرض الخاص لفيلمها الجديد «عصابة عظيمة»، في سينما «رينيسانس» بمدينتي.

ومن المقرر أن يقيم صناع الفيلم مؤتمرًا صحفيًا، عقب العرض الخاص، للحديث عن تفاصيل الفيلم وصناعته، حيث تدور أحداثه في حالة من كوميديا الموقف، وظهرت الفنانة إسعاد يونس في البرومو الخاص بالفيلم بشخصية كفيفة بعد تعرضها لحادث، ويتسبب نجلها، والذي يجسده الفنان كريم عفيفي، في سرقتها والنصب عليها والحجز على منزلها، فقررت استخدام القوة وتشكيل عصابة لاستعادة حقها، ولفت مطرب المهرجانات «عنبة» الأنظار بعد ظهوره خلال الأحداث وتقديمه بعض الأغاني.

الفيلم من بطولة إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفي، رنا رئيس، محمد ثروت، فرح الزاهد، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج وائل إحسان، وتأليف هاجر الإبياري.

إسعاد يونس مدينتي رينيسانس مدينتي

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