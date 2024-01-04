الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني: نزوح مليون و800 ألف مواطن للجنوب هربًا من جرائم الاحتلال

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

قال الدكتور عبد الجليل حنجل، متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الوضع في قطاع غزة صعب للغاية ولا يمكن لأحد أن يصفه على الإطلاق، حيث يقوم الاحتلال منذ 90 يوميًا على التوالي بقصف الشعب المدني الفلسطيني باستمرار من أجل تحقيق مفهوم الإبادة الجماعية كي يتم تصفية القضية الفلسطينية بشكل شامل وكامل ونهائي.

جرائم الاحتلال الصهيوني 

وأكد الدكتور عبد الجليل حنجل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن أكثر من مليون و800 ألف مواطن فلسطيني نزحوا إلى الجنوب هربًا من الغارات الصهيونية المتواصلة، وبالرغم من هذا الهروب إلا أن الاحتلال الصهيوني يستهدف هذه التجمعات المدنية لقبض أرواح أكبر عدد ممكن من المواطنين.

مستوطن خانيونس 

وأضاف في حديثه، أن الهلال الأحمر المصري يقوم بعمل مبادرة الآن لإنشاء معسكر للنازحين الفلسطينيين في منطقة خانيونس، على أن يتم استقبال أكبر عدد ممكن من الشعب الفلسطيني بهذه المخيمات لحمايتها من القصف الصهيوني الغاشم، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية سوف تعمل على إرسال كل مقومات الحياة من مأكل ومشرب للمواطنين في هذا المستوطن بشكل يومي.

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