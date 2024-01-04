مدير "بروكسل للبحوث": أفعال جيش الاحتلال في غزة تجاوزت كل الخطوط الحمراء

قال الدكتور رمضان أبو جزر، مدير مكتب بروكسل الدولي للأبحاث، إن ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة تجاوز كل الخطوط الحمراء.

وأضاف أبو جزر في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن كل مفردات والمصطلحات والتعريفات لجرائم الحرب والإبادة والتهجير القسري أصبحت قليلة مقارنة بما يقوم به جيش الاحتلال أمام العالم كله.

رمضان أبو جزر: أكثر من 70% من ضحايا حرب غزة من الأطفال والنساء

وتابع: "نحن في العقد الثالث من القرن الواحد والعشرين ونرى كيف تستباح دور العبادة والمدارس والمستشفيات والبيوت الآمنة واستهداف المدنيين" مشيرًا إلى أن أكثر من 70% من ضحايا حرب غزة من الأطفال والنساء.

وأردف: "العالم والأمم المتحدة لطالما تدخلوا في شئون دول عربية وإفريقية وآسيوية من أجل منظومة حقوق الإنسان وها هم هنا كل منظمات حقوق الإنسان بما فيها الاتحاد الأوروبي تشاهد ما يحدث في غزة من عدوان وانتهاكات وجرائم إبادة ولا تحرك ساكنًا".