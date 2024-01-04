الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البيت الأبيض: حماس ما زالت تملك "قدرات كبيرة" فى غزة

البيت الأبيض
البيت الأبيض

قال البيت الأبيض، أمس الأربعاء، إنّ حركة "حماس" ما زالت تملك "قدرات كبيرة" داخل قطاع غزة، بعد حوالى 3 أشهر من بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة.

 

وقال منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي: "نعتقد أنّ تقليص وتدمير قدرة حماس على تنفيذ هجمات داخل إسرائيل هدف يمكن أن تحقّقه القوات الإسرائيلية".

 

وأضاف: "يمكن القيام بذلك، عسكريًا"، مؤكدًا أنّ الجيش الإسرائيلي قادر على "القضاء على التهديد الذي تشكّله حماس على الشعب الإسرائيلي"، لكنّه استدرك قائلًا: "هل سيتمّ القضاء على عقيدتها؟ كلا.. وهل هناك احتمال بالقضاء على المجموعة؟ على الأرجح كلا".

 

وردًّا على سؤال بشأن عدد أعضاء حماس "الذين ما زال يتعيّن القضاء عليهم"، قال كيربي إنّ لديه تقديرات لم يشأ في الخوض في تفاصيلها.


وتابع: "لكنّ حماس ما زالت تملك قدرات كبيرة في غزة".

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