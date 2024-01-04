الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: انضمام مصر لـ«بريكس» خطوة إيجابية لتعزيز معدلات الإنتاج وفتح أسواق جديدة

النائب أحمد الخشن
النائب أحمد الخشن

قال النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب، إن تفعيل انضمام مصر رسميًا إلى مجموعة"بريكس" مع بداية يناير 2024، انطلاقة جديدة ومكسب اقتصادي عالمي لمصر، ما يعد بمثابة خطوة إيجابية نحو تعزيز معدلات الإنتاج والتصنيع، والانفتاح على تبادل الخبرات، وإتاحة فرص التوسع في خلق أسواق مشتركة لترويج السلع والمنتجات.

 فرصة من أجل تعزيز الشراكة مع كبرى اقتصاديات العالم

ولفت "الخشن"، في تصريح صحفي، إلى أن الدولة المصرية ماضية الآن في تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تواجهها بكافة السبل والجهود التي تساهم في حماية الاقتصاد الوطني من التأثر بالتداعيات العالمية الراهنة، مشيرا إلى أن انضمام مصر لبريكس سيكون فرصة سانحة من أجل تعزيز الشراكة الاقتصادية مع كبرى اقتصاديات العالم.

 فتح آفاق شراكات وأسواق جديدة ستحدث رواجًا للمنتج المحلي

وأكد عضو مجلس النواب أن انضمام مصر لبريكس سيعود بالعديد من المكاسب الاقتصادية والاستثمارية خلال الفترة المقبلة، وسيفتح آفاق شراكات وأسواقا جديدة ستحدث رواجا للمنتج المحلي.

واختتم النائب أحمد الخشن، حديثه بالقول: انضمام مصر للمجموعة مع عدد من الدول لها الريادة في كثير من المجالات سيعود بالنفع على دعم قاطرة التنمية المستدامة في مصر المراحل المقبلة.

من جانبه أكد محمد شحاتة عضو أمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، أن انضمام مصر رسميًا لتجميع بريكس الاقتصادي العالمي بدءا من يناير 2024، خطوة اقتصادية مهمة وستكون لها آثارها الضخمة على الاقتصادي المصري وفوائد عديدة.

ونوه شحاتة، بأن انضمام مصر رسميا بداية من يناير 2024، إلى بريكس خطوة كانت تنتظرها العديد من القطاعات الإنتاجية في البلاد، بهدف تقليل الطلب على الدولار والمساهمة في توفير الاحتياجات التصنيعية ومدخلات الإنتاج من الدول الأعضاء في بريكس، وبتسهيلات تساهم في خفض الضغط على الدولار، مشيرا إلى أن دخول مصر بريكس يسهم في تسهيل التوصل لتوافقات حول التبادل التجاري، بالعملة المحلية خاصة روسيا والصين.

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