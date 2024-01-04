التحقيق فى مصرع طالب أثناء محاولته الهروب بعد ضبط شريكه تاجر المخدرات

تباشر جهات التحقيق بالقاهرة، إجراءاتها في مصرع طالب أثناء محاولته الهروب بعد ضبط شريكه تاجر المخدرات بالمقطم.

التحقيق في مصرع طالب أثناء محاولته الهروب بعد ضبط شريكه تاجر المخدرات

كان قد لقى طالب جامعى مصرعه فور سقوطه من الطابق السادس بعقار سكنى فى المقطم، ما أدى إصابته بكسور متفرقة بالجسم ونزيف وتوفى بسبب الإصابة، وعثر الأهالى المارة في الشارع على جثة الشاب مصابًا بكسور وكدمات بجميع أنحاء الجسم وتم نقله للمستشفى ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتبين أن الطالب كان برفقة تاجر مخدرات داخل توك توك وصعد العقار هاربًا بعدما تم ضبط شريكه، وأثناء محاولته الهروب سقط من أعلى العقار ليلقى مصرعه.