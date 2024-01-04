اليوم.. إعادة محاكمة 9 متهمين في أحداث شغب سمالوط

تواصل محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار شريف توفيق، رئيس المحكمة، جلسات إعادة محاكمة 9 متهمين، سبق معاقبتهم بالسجن المشدد ما بين المؤبد و3 سنوات سجن، لتورطهم في أحداث شغب مركز شرطة سمالوط، عقب فض اعتصام رابعة العدوية 2013، والمعروفة إعلاميا بملحق سمالوط.

كانت المحكمة، قد قررت إحالة التسجيلات التليفزيونية، إلى لجنة فنية من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لتحديد هوية الأشخاص وأصواتهم.

يذكر أن محكمة جنايات المنيا، أصدرت حكما عام 2016، في القضية رقم 7075 لسنة2015، والمقيدة برقم 435 لسنة 2015، شمال المنيا، بمعاقبة المتهمين، بأحكام تتراوح ما بين المؤبد و3 سنوات سجن، لتورطهم في أحداث شغب مركز شرطة سمالوط، عقب فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013، وعقب القبض على المتهمين قاموا بإعادة إجراءات محاكمتهم.