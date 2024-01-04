الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد زايد لـ"الشاهد": المصرى يميل للتدين.. وتمدد الحقل الدينى نزع الفن والتجديد

الدكتور أحمد زايد
الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الدين عند الشعب المصري أمر مقدس منذ أيام الفراعنة، مشيرًا إلى أن مصر قدمت إسهامات كثيرة جدًا في الحضارة الإسلامية.

وأضاف زايد خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن الإنسان المصري يميل إلى أن يكون متدينًا، مشيرًا إلى أن تمدد الحقل الديني أثر بشكل كبير على الإنسان المصري.

أحمد زايد: التدين القائم على الوصاية نزع الفن والميل إلى الجمال من المجتمع

وأشار إلى أن البدائل الأخرى لم تكون موجودة بالشكل الكافي مثل التعليم، مؤكدًا أن التدين القائم على الوصاية نزع من العقل المصري والعربي الفن والميل إلى الجمال والفكر والرغبة في التجديد.

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز أحمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية المجتمع المصري

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