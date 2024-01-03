أحمد زايد لـ"الشاهد": انفتاح السبعينيات والهجرة وراء تحول ثقافة المصرى إلى الاستهلاك

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن علاقة المواطن المصري بالأرض في فترة السبعينيات وما قبلها كانت قوية جدًا ولا يخرج منها ويتمسك بها، لكن التغيرات التي حدثت حولت الأرض إلى سلعة.

وأضاف "زايد" خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "النقود أصبحت هي المسيطرة على العقل والطموحات زادت بشكل كبير رغم ضعف الإمكانيات".

وتابع: "عندما حدث الانفتاح سيطرت الثقافة الاستهلاكية على الناس، والهجرة لم تعد إلى القاهرة بل تعدتها، يطلع من القرية إلى ليبيا أو العراق والخليج مباشرة دون أن يعبر على القاهرة حتى".

واستكمل: "المجتمع المصري انفتح على الإقليم بشكل رهيب جدًا، وبدأت ثقافات تأتي للمجتمع المصري من الأقاليم المجاورة".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.