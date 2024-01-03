أحمد موسى يستعين بأخبار موقع "الدستور" فى تغطية أحداث غزة الليلة

استعان الإعلامي أحمد موسى، بعدد من أخبار موقع "الدستور"، في تغطية أحداث حلقة الليلة من برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد".

وتدور الأخبار حول رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرافض لذلك، وأنه يتعارض مع حل الدولتين، وتناول كذلك خبر وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية ودعوتها الفلسطينيين للهجرة.

روابط الأخبار كالتالي:

ماكرون: تهجير سكان غزة غير مقبول ويتعارض مع حل الدولتين

وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية تدعو للتهجير: بعد الحرب سنحاصر سكان القطاع بقوة

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