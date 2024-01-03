الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد موسى يستعين بأخبار موقع "الدستور" فى تغطية أحداث غزة الليلة

برنامج «على مسئوليتي»
برنامج «على مسئوليتي»

استعان الإعلامي أحمد موسى، بعدد من أخبار موقع "الدستور"، في تغطية أحداث حلقة الليلة من برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد".

وتدور الأخبار حول رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرافض لذلك، وأنه يتعارض مع حل الدولتين، وتناول كذلك خبر وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية ودعوتها الفلسطينيين للهجرة.

روابط الأخبار كالتالي: 

ماكرون: تهجير سكان غزة غير مقبول ويتعارض مع حل الدولتين

وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية تدعو للتهجير: بعد الحرب سنحاصر سكان القطاع بقوة

الدستور
الدستور
أحمد موسى موقع الدستور تغطية أحداث رفض تهجير الفلسطينيين تصريح الرئيس الفرنسي الفلسطينيين الاستخبارات الإسرائيلية

مواد متعلقة

أحمد موسى يحذر من اتفاق إثيوبيا والصومال بشأن ميناء بربرة

أحمد موسى: عقوبة تجارة العملة بالسوق السوداء تصل لـ10 سنوات سجن

أحمد موسى يستعين بأخبار موقع "الدستور" فى تغطية أحداث برنامجه

أحمد موسى يكشف موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء

أحمد موسى: قناة السويس لا بديل لها وهى الممر الآمن.. والعالم حريص عليها

سقوط شبكة فساد كبيرة تتاجر فى السلع المدعمة.. أحمد موسى يكشف التفاصيل

الأكثر قراءة

متحدث "الوزراء" يكشف سبب ارتفاع الأسعار مع بداية 2024

"التعليم" تكشف حقيقة انتشار الجديرى المائى فى المدارس

مكافأة إنتاج وأجر إضافى.. إجراءات شركات قطاع البترول خلال عيد الميلاد

كولر يرفض رحيل ثنائى الأهلى فى صفقة عمر كمال عبدالواحد

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

حقيقة اعتداء ضباط أمن القليوبية على مواطن وإتلاف ممتلكاته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو على شفا الانهيار.. أزمات اقتصادية واستمرار حرب غزة وعزلة دولية

كيف يؤثر اغتيال "العاروري" على نشاط حماس في الضفة الغربية؟

وول ستريت جورنال: إلغاء قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل سابقة فريدة