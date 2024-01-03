الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة السعيد: حرب غزة ستكون مرحلة انتقالية نحو صراع أكبر

الدكتور أسامة السعيد
الدكتور أسامة السعيد

قال الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار، إنّ الصراع الراهن هو الأكثر تعقيدًا وتشابكًا وضبابية بين العرب وإسرائيل، موضحًا: "هذا الصراع مختلف عن صراع 1973، وربما أكثر تشابكًا وتعقيدًا، حيث دخلت فيه أبعاد أيديولوجية لأول مرة بهذا الوضوح والظهور".

تطورات الأوضاع بالمنطقة 

وأكد أسامة السعيد، خلال حواره مع الكاتب والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الجديد في الصراع الراهن هو أن الولايات المتحدة التي تقودها تصورات أيديولوجية فيما يتعلق بالصراع، وهو ما يعبر عن مستوى أعقد من الصراع والتداخلات والعوامل المؤثرة في الصناعة، معبرًا:" نتحدث عن صراع على أرضية وطنية كما كان في السابق، وحتى كما كان الوضع عليه بين المقاومة الفلسطينية قبل مجيء حماس والجهاد والداخل الإسرائيلي الذي تقوده تصورات وشخصيات أيديولوجية".

وتابع:" نحن لا نتحدث عن صراع تقليدي بين دولتين، ولكنها مواجهة بين تنظيمات تواجه دولة، ومن ثم فإن هذا الصراع لن ينتهي بنصر حاسم أو هزيمة واضحة، وهذا أمر خطير، وبالتالي يمكن بناء تقديرات وفقًا لخبرات سابقة، حيث نكتشف أن جبهات الصراع مفتوحة على كل الاحتمالات مثل حرب إقليمية واسعة وأعتقد أن هذه الحرب ستكون المرحلة الانتقالية لصراع أكبر".

الحرب بفلسطين

وأشار إلى أن الحياد إزاء المشهد المتفجر بقطاع غزة لن ينأى بالأطراف التي تلتزم بهذا الموقف عن الضرر الذي سيقع في هذا الإقليم، معبرًا:" هذه القضية لا يجوز فيها الحياد، من منظور المصلحة لا حياد في هذه القضية، نتحدث عن دولة احتلال تدخل في صراع مع شعب يريد التحرر".

أسامة السعيد اكسترا نيوز كلام فى السياسة الصراع في المنطقة أحمد الطاهري

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