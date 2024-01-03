أول رد من «التعليم» بشأن خطأ هرم سقارة فى امتحان إعدادية الفيوم

قررت الدكتورة أماني قرني، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إحالة واضع امتحان التربية الفنية لطلاب الصف الأول الإعدادي بإدارة غرب الفيوم التعليمية إلى التحقيق، مؤكدةً أنه سيتم اتخاذ الإجراء العقابي المناسب.

وكانت أثيرت حالة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد تداول صورة امتحان التربية الفنية للصف الأول الإعدادي بإدارة غرب الفيوم التعليمية، حيث جاء بالامتحان السؤال كالتالي: «تشتهر محافظة الفيوم بالأماكن السياحية التي تميزها عن غيرها من محافظات مصر، حيث يوجد بها هرم سقارة المدرج والسواقي ووادي الريان ذات الطبيعة الساحرة وبحيرة قارون والمراكب الشراعية والقرى الريفية، حيث المساحات الخضراء والنخيل وأبراج الحمام، ويأتي إليها السياح من كل مكان لمشاهدة هذه الأماكن والتمتع بهذه المناظر الخلابة في جو يملأه البهجة».

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وطلب السؤال من الطالب أن يعبر بالرسم في تكوين فني مترابط، مؤكدا حركة الأشخاص مستخدما الألوان المناسبة

وقد تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مع هذا السؤال بشكل ساخر، حيث كان أبرز التعليقات عليه كالتالي: «كارثة مهنية جسيمة في امتحان مادة التربية الفنية للصف الأول الإعدادي، فعلى الرغم من علمنا جميعا أنه يوجد هرم سقارة المدرج بمحافظة الجيزة، لكن مديرية التربية والتعليم بالفيوم تقول إنه في الفيوم».

وقال شريف محمد معلم متخصص في مادة التاريخ، إن ما جاء في هذا السؤال هو بالفعل خطأ كبير، لأن هرم سقارة موجود في الجيزة وليس في الفيوم.

وانطلقت اليوم امتحانات الصف الأول الإعدادي في محافظة الفيوم وشكلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني غرفة عمليات من أجل متابعة امتحانات النقل على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الامتحانات.