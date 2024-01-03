الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التضامن" تصرف التعويضات المقررة لمتضرري حريق معرض كفر الشيخ

نيفين القباج
نيفين القباج

تنفيذا لتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بصرف التعويضات المقررة لمتضرري الحريق الذي نشب في معرض “صنع في مصر لشباب الخريجين” بمدينة كفرالشيخ، والذي وقع قبل أسبوعين، وتسبب في تضرر ما يزيد على 70 عارضًا متواجدًا في المعرض، قامت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ بصرف التعويضات للمتضررين.

وتم الانتهاء من صرف التعويضات إلى 45 حالة بما يبلغ قيمته مليون جنيه، وجارى حصر بقية الخسائر لباقي المتضررين من أجل سرعة الانتهاء من الإجراءات لصرف التعويضات لبقية المضارين.

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الجدير بالذكر أن الحريق قد شب في الساعات الأولي من فجر  الخميس الموافق 14 ديسمبر بمعرض منتجات شباب الخريجين بوسط مدينة كفرالشيخ، وتمكنت 14 سيارة إطفاء من السيطرة علي النيران وإخمادها قبل انتقالها الي المركز الثقافي المجاور له، دون وقوع خسائر في الأرواح.

الاجتماعي التعويضات الحريق نيفين القباج صنع في مصر لشباب

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