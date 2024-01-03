بولندا تدعو لتشديد العقوبات على روسيا

دعا وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، الحلفاء الغربيين، لتشديد العقوبات على روسيا وإمداد كييف بصواريخ طويلة المدى، وذلك بعد السلسلة الأخيرة من الهجمات الجوية الروسية.

وكان أربعة أشخاص على الأقل قد قتلوا وأصيب 92 آخرون في أعقاب هجوم استهدف مدينتي كييف وخاركيف في أوكرانيا أمس.

أحدث هجوم على أوكرانيا

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سيكورسكي القول "يتعين علينا الرد على أحدث هجوم على أوكرانيا باللغة التي يفهمها الرئيس الروسي بوتين، من خلال تشديد العقوبات بحيث لا يمكنه صناعة أسلحة جديدة بمكونات مهربة، ومن خلال منح كييف صواريخ طويلة المدى تمكنها من القضاء على مواقع الإطلاق ومراكز القيادة.

وزارة الدفاع الروسية

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن طائرات من طراز "سو-25" قصفت نقاط انتشار للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك من ارتفاع منخفض للغاية يبلغ نحو 25 مترا.

وقالت الدفاع الروسية: أصابت أطقم الطائرات الهجومية التابعة للقوات الجوفضائية من طراز سو-25 معاقل العدو والقوات البشرية على محور دونيتسك.

وأضافت الدفاع الروسية أن الضربة تم تنفيذها بصواريخ غير موجهة من طراز "إس-8"، وقصفت الطائرات الروسية أهدافها بنجاح من على ارتفاع منخفض للغاية يبلغ 25 مترا.

القوات المسلحة الروسية

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدار السنوات الماضية للاضطهاد من قبل نظام كييف.

أهداف جوية كانت فى طريقها نحو بيلجورود

وأعلن حاكم منطقة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، عبر قناته على منصة "تليجرام"، أن الدفاعات الجوية أسقطت عدة أهداف جوية كانت في طريقها نحو بيلجورود.

وقال جلادكوف: تم تفعيل نظام الدفاع الجوي الخاص بنا فوق بيلجورود وضواحيها، وجرى إسقاط عدد من الأهداف الجوية كانت في طريقها نحو المدينة.

وأشار جلادكوف، إلى عدم وجود أي معلومات تفيد بوقوع خسائر حتى اللحظة.

وفي 2 يناير الجاري، تم تسجيل 4 هجمات صاروخية في المنطقة، حيث قتل مدني واحد وأصيب 11 آخرون.