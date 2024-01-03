وزارة العمل تعلن عن وظائف فى 7 محافظات.. الشروط والمؤهلات المطلوبة

أعلنت وزارة العمل، عن توافر 3968 وظيفة جديدة في 26 شركة بالقطاع الخاص في 7 محافظات وهي "القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، والمنوفية، وشمال سيناء، وقنا، وسوهاج"

وظائف وزارة العمل 2024

وذكرت وزارة العمل، أن التخصصات المطلوبة هي "مدرسين رياض أطفال، أطباء بيطريين، جليسة أطفال، ومدير فرع، وأخصائي تمويل، ومسؤول موارد بشرية، ومحاسبون، ومندوبو مبيعات وتوصيل، ومهندسو كهرباء وميكانيكا، ومراقبو جودة، وعمال خدمات بترولية، وموظفو استقبال، وفنيون جميع التخصصات، ومشرفو إنتاج، وأفراد أمن، وسائقون، ووسطاء تأمين، وعمال خياطة بجميع الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى".

وأوضحت الوزارة في نشرتها التوظيفية نصف الشهرية، أنها تلقت طلبات من 26 شركة قطاع خاص في 7 محافظات لديها 3968 وظيفة مٌتوفرة الآن في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة «ذوي الهمم» برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريًا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وأكدت وزارة العمل أنّ التقديم على الوظائف خلال يناير الجاري يتم عن طريق الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو عن طريق أرقام وعناوين الشركات، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل عبر الإنترنت.

وجدد حسن شحاتة وزير العمل، دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، وتنفيذ المشروعات الصغيرة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة من برامج تدريب مهني مجاني، وكذلك التقديم في الوظائف التي تعلن عنها وزارة العمل من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.

ووجّه الوزير، مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 3500 جنيه كحد أدنى في الوظائف.

ومن بين الوظائف المعلن عنها وظائف لذوي الهمم بالمحافظات، لاستيفاء نسبة 5% من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة برواتب مجزية، في إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوي القدرات الخاصة تنفيذا للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل.