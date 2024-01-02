لماذا اغتالت إسرائيل القيادي الفلسطيني صالح العاروري؟.. أسامة كمال يوضح

علق الإعلامي أسامة كمال، على عملية اغتيال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في ضاحية بيروت الجنوبية.

واعتبر “كمال” خلال تقديم حلقة برنامج "مساء dmc"، أن هذه العملية تهدف إلى تأجيج الوضع في المنطقة، وتعكس حالة اليأس التي يعيشها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه أزمة سياسية وقضائية خانقة.

وتابع مُشيدًا بموقف القوى الوطنية في الضفة الغربية، التي أعلنت الحداد على شهيد “حماس”، وأكدت تضامنها مع المقاومة الفلسطينية.

وأوضح كمال أن هذه العملية تأتي في ظل معلومات متداولة تفيد تراجع “حماس” عن شرط وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح 40 أسيرا فلسطينيا، وتساءل عن تأثير هذا الاغتيال على مسار المفاوضات الجارية بين الجانبين.