"معجونين فساد".. اعترافات موظفين بشركة أسمنت اختلسا 23 مليون جنيه

أقر المتهمون باختلاس أكثر من 23 مليون جنيه، من شركة الأسمنت التي يعملان بها، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقال أحد المتهمين، إنه يعمل مسئول إجراء التحويلات المالية للشركة، وذكر أنه قام بتحويل المبالغ المالية إلى حسابة الشخصي، حتى يتمكن من سداد قيمة بعض القروض المستحقة عليه، بينما قام بالاستيلاء على باقي المبالغ المالية لنفسه بعد سداد القروض.

وكشف أنه أصدر شيك بنكي للمتهم الثاني وشريكه كانت قيمته 300 ألف جنيه، والذي كان دوره سحب المبلغ من البنك بالشيك المذكور، وإعطاءه للمتهم الأول.

كانت أجهزة الأمن قد ضبطت موظفان بإحدى شركات الأسمنت، مقيمان بمحافظة القاهرة باستغلال طبيعة عملهما واختصاصهما الوظيفى كون أحدهما المسئول عن إجراء تحويلات الشركة المالية وقام بتحويل مبلغ 23،614 مليون جنيه من حسابات الشركة.