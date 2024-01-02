ارتفاع ضحايا انفجار بيروت إلى 6 شهداء.. وميقاتي يطالب بالضغط الدولي على إسرائيل

أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، مساء الثلاثاء، الانفجار الذي وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، نتيجة استهداف جوي إسرائيلي لمكتب حركة المقاومة الفلسطينية حماس في بيروت.

وقال ميقاتي: "هذا الانفجار هو حكما لتوريط لبنان، ورد واضح على المساعي التي نقوم بها لإبعاد شبح الحرب الدائرة في غزة عن لبنان"، مطالبًا الدول المعنية ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف استهدافاتها.

وفي السياق، أعلنت الوكالة اللبنانية للإعلام، منذ قليل، ارتفاع عدد ضحايا انفجار الضاحية الجنوبية إلى 6 شهداء.

فيما نشرت القناة 12 الإسرائيلية، توقعات حول ردود الفعل على الاستهداف الصاروخي الذي ضرب بيروت اليوم، مؤكدة أن رد حزب الله على قصف الضاحية الجنوبية سيفتح مرحلة جديدة من الصراع.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن الليلة ستكون طويلة جدا في الشمال اللبناني.

ونقل إعلام لبناني عن مصادر في حزب الله، قرار الأمين العام للحزب حسن نصر الله، بتأجيل كلمته التي كانت مقررة غدا.