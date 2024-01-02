خبير فى الشأن الإسرائيلى لـ"القاهرة الإخبارية": إسرائيل اخترقت التحذيرات الأمريكية بانفجار بيروت

قال د.علي الأعور، الخبير في الشئون الإسرائيلية، إن انفجار بيروت هو تطور خطير في الحرب الإسرائيلية، لافتًا إلى أن التهديدات التي نوهت لها الحكومة الإسرائيلية بشأن استهداف قادة حماس في داخل فلسطين أو خارجها بدأت في تنفيذها.

أشار الخبير في الشئون الإسرائيلية، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن المواجهة أصبحت مباشرة بين الحكومة الإسرائيلية وحزب الله.

أضاف الأعور أن حزب الله قد يتخذ الكثير من التدابير، مشيرًا أن الاشتباكات بين حزب الله ستستمر في المنطقة الشمالية، وأن الأمور صعبتها إسرائيل بهذا الانفجار.

ونوه "الأعور" بأن إسرائيل اخترقت كل التحذيرات الأمريكية بضرورة عدم اتساع رقعة الحرب الإسرائيلية في المنطقة، مؤكدًا أن إسرائيل ذكرت عددًا من القيادات الخاصة بحركة حماس من أجل القضاء عليها.