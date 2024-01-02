حماس: لن نطلق سراح الإسرائيليين فى غزة "إلا بشروطنا"

أعلن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أنه لن يتم إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة إلا بشروطنا.

وأضاف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الثلاثاء، خلال كلمته التي نقلتها “القاهرة الإخبارية”، أن الاحتلال بدأ يروج بأنه ينتقل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة للقيام بعمليات عسكرية مركزة لمنع المقاومة الفلسطينية من النهوض، مشيرًا إلى أنها ستسقط على يد المقاومة كما سقطت سابقاتها، فأبطال فلسطين، أبطال غزة، أبطال القسام، وكل فصائل المقاومة يصنعون اليوم تاريخًا وعهدًا جديدا لفلسطين، ويدركون فعلًا وقولًا أن اليوم والغد هو للشعب الفلسطيني ولأمتنا ونحن من يقرر لأنفسنا حاضرنا ومستقبلنا.

وأوضح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن هذا العدوان يتوقف تحت ضربات المقاومة الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنه ليس أمام الاحتلال إلا الاستجابة لإرادة الشعب الفلسطيني.

وأكد رئيس المكتب السياسي للحركة أن الحركة قدمت لمصر وقطر موقفنا ورؤيتنا بشأن وقف شامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والاستجابة لمطالبه، مؤكدًا أنه لن يكون هناك فوضى أو فراغ في قطاع غزة، لافتًا إلى أن الأجهزة الشرطية والأمنية تعمل حاليًا بإمكاناتها المتاحة لوقف الحرب الإسرائيلية.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحماس أن الإدارة الأمريكية تتحمل المسئولية كاملة بشأن دعمها جيش الاحتلال في الحرب على قطاع غزة.