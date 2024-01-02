"الكاثوليكية" تحيي ذكرى الطوباوية ماريا آنا سوريو بلوندين

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بذكرى الطوباوية ماريا آنا سوريو بلوندين، وعلى خلفية الاحتفالات طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني نشرة تعريفية قال خلالها إن ولدت ماريا إستر سوريو بلوندين، إحدى الطوباويات من ولاية كندا العظيمة في أمريكا الشمالية في تيريبون بمقاطعة كيبيك في 18 أبريل 1809 وكان والدها مزارعًا ووالدتها ربة منزل؛ وكانت ماريا الابنة الكبري لعائلة كاثوليكية مكونة من 12 طفلاً.

ازمة الامية

كانت إستير وعائلتها ضحايا الأمية التي سادت الدوائر الفرنسية الكندية في القرن التاسع عشر وأيضًا، نظرًا لعدم وجود مدارس كاثوليكية ناطقة بالفرنسية، في دولة كانت تحت الحكم الإنجليزي والبروتستانتي لمدة 50 عامًا.

في الثانية والعشرين من عمرها، عملت كخادمة في دير راهبات رهبنة السيدة العذراء، اللاتي وصلن مؤخرًا إلى بلادهن حيث تعلمت القراءة والكتابة وسرعان ما دخلت مرحلة الابتداء، لكنها لم تنذر نذورها لأنها رُفضت بسبب الضعف الجسدي والمرض.

أمضت فترة العلاج والراحة في المنزل ثم أصبحت متعاونة مع معلمة المدرسة الابتدائية الكاثوليكية في قرية فودروي أصبحت مديرة نفس المدرسة في عام 1838م. واكتشفت أن أحد أسباب الأمية هو قانون الكنيسة الذي يمنع المرأة من تعليم الأطفال والرجال من تعليم النساء. في عام 1848، اقترحت إستير على أسقفها فكرة تأسيس جماعة رهبانية لتعليم شباب الريف في بيئة مختلطة. في 8 ديسمبر 1850، أخذت ماريا إستر سورو-بلوندين اسم ماريا آنا معًا إلى مع مجموعة من الراهبات الأوائل، أعلنت نذورها أمام أسقف مونتريال، إغناتيوس بورجيه، لتبدأ جماعة "راهبات القديسة آن" الجديدة في فودروي، واتخذت اسم ماريا آنا وأصبحت أول رئيسة لها.

كانت بدايات الجماعة الفتية صعبة بسبب الفقر المدقع؛ في 1853، تم افتتاح البيت الأم في سان جاك دو لاتشيجان وقام الأسقف بورجيه بتعيين الكاهن الشاب لويس أدولف ماريشال كقسيس بالعناية الروحية للجماعة الرهبانية، كانت لديها اختلافات مع الكاهن المكلف بها، والذي كان يتدخل في الحياة الداخلية للجماعة لدرجة أن الأخت ماريا آنا اضطرت إلى الاستقالة من منصبها رأت ماريا آنا يد العناية الإلهية هناك وأطاعت.

تم تعيينها مديرة لدير مدينة في سانت جينيفيف، لكن تم استبعاد الأب لويجي أدولفو ماريشال الذي أتهمها بتهمة سوء الإدارة، في عام 1884 تم الحصول على موافقة من روما وفي عام 1890 كان هناك 428 راهبة تعمل في التدريس ورعاية المرضى في 43 بيتًا في كيبيك، كولومبيا الكندية والولايات المتحدة وألاسكا. لقد قُدِّر لها القيام بأكثر الوظائف تواضعاً: الغسيل والكي المسح، وهنا، في صمت غرفة الكي والغسيل، دربت العديد من المبتدئات على حياة الطاعة والتواضع والمحبة البطولية.

ذات يوم سألها أحد المبتدئين لماذا وجدت نفسها في هذا الوضع وهي المؤسسة، فأجابت: "كلما تعمقت الشجرة في الأرض، كلما زادت قدرتها على النمو والإثمار". وبسبب هذه الكاهن العنيد، سُحب منها أيضًا لقب المؤسسة، لكن مازالت تدعي الأم. في خريف عام 1889، أصيبت الأم ماريا آنا بمرض حاد في الشعب الهوائية. وفي ليلة عيد الميلاد أرادت حضور القداس في الكنيسة الكبيرة ببيت الأم، الأمر الذي كلفها تفاقم مرضها، ما أدى إلى وفاتها يوم 2 يناير 1889 في لاتشين.فى الدير الرئيسي في لاتشين – كندا "وكانت سعيدة بلقاء الرب الصالح".

في 7 يناير 1977 تم تقديم سبب تطويبها، وفي 14 مارس 1991 حصلت على لقب المكرمة وفي 29 أبريل 2001 تم تطويبها من قبل البابا يوحنا بولس الثاني في ساحة القديس بطرس في روما.