الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 22.185 منذ السابع من أكتوبر

شهداء غزة
شهداء غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 207 شهداء و338 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية. 

وأضافت الصحة في غزة، ببيان لها، اليوم، أن حصيلة العدوان ارتفعت إلى 22.185 شهيد و57.035 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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نيوزويك: مكاسب إسرائيل من حرب غزة تتعرض للخطر بسبب الضغوط الأمريكية

كتائب القسام تستهدف ميركافا إسرائيلية

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" شرقي مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت "القسام" مقتل 15 جنديًا إسرائيليًا في تفجير حقل ألغام شمال قطاع غزة.

وأشار الإعلام العبري، صباح اليوم، إلى أن عناصر من كتائب القسام في شمال شرق غزة دمروا 3 دبابات، واشتبكوا مع جنود جيش الاحتلال، وقتلوا عددًا من الجنود.

وأمس الإثنين، قالت كتائب القسام إن عناصرها تمكنوا من استهداف 3 جنود إسرائيليين بقذيفة مضادة للأفراد، وإيقاعهم بين قتيل وجريح، في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس.

وأكدت الحركة، عبر قناتها الرسمية على "تليجرام"، أن عناصرها تمكنوا من قنص جندي إسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، مؤكدة مقتله.

كما أعلنت القسام عن تفجير فوهة نفق بعددٍ من جنود الاحتلال على جبل الريس شرق حي التفاح بمدينة غزة، مؤكدة إيقاعهم بين قتيل وجريح.

وأضافت أن عناصرها هاجموا تجمعًا لآليات الاحتلال شرق حي التفاح بقذائف التاندوم والعبوات المضادة للأفراد، ما أدى لمقتل وإصابة عدد منهم.

وقالت إن عناصرها استهدفوا 5 آليات إسرائيلية متوغلة شرق حي التفاح، مشيرة إلى استهداف دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة "الياسين 105" شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما أفادت بمقتل وإصابة عناصر قوة إسرائيلية خاصة في كمين محكم بأحد المنازل داخل مخيم البريج.

الصحة قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي حصيلة العدوان كتائب القسام حركة حماس

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