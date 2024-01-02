الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تسجيل 90 هزة ارتدادية فى اليابان بعد زلزال إيشيكاوا

زلزال اليابان
زلزال اليابان

تم تسجيل ما يقرب من 90 هزة ارتدادية لأكثر من نقطتين بحلول نهاية يوم الإثنين، بعد سلسلة من الزلازل القوية التي ضربت محافظة إيشيكاوا اليابانية، حسبما ذكرت قناة "إن إتش كي" التلفزيونية.

ووقعت سلسلة من الزلازل القوية في غرب اليابان، بعد ظهر الإثنين، أطلق عليها اسم "زلزال في شبه جزيرة نوتو".
وتم تسجيل الهزات الأولى بقوة 5.7 درجة في الساعة 16.06 بالتوقيت المحلي (12.06 بتوقيت جرينتش)، والثانية بقوة 7.6، حدثت في الساعة 16.10 بالتوقيت المحلي (12.10 بتوقيت جرينتش)، بعد 8 دقائق أخرى وقع زلزال بقوة 6.1 درجة.

ووفقا لخبراء الأرصاد الجوية سجل  بحلول منتصف ليل الثلاثاء 2 يناير(بالتوقيت المحلي) 87 هزة متكررة، وحذر علماء الزلازل من احتمال حدوث هزات ارتدادية قوية لمدة أسبوع تقريبا.

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2-1-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

موعد تقديم النيابة العامة 2024 والأوراق المطلوبة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 2024/1/2

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2-1-2024

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

عاجل.. هجوم صاروخى حوثى يستهدف بارجة أمريكية فى البحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة