ملعب العاصمة الإدارية الجديدة جاهز لاستقبال تدريب الفراعنة

حرص مسؤولو ملعب العاصمة الإدارية الجديدة على وضع اللمسات الأخيرة على أرضية الملعب ومراجعة الإضاءة، تمهيدًا لاستضافة تدريبات المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بداية من الغد، استعدادًا لخوض فعاليات بطولة أمم إفريقيا 2024 التى تنطلق يوم 13 يناير الجارى فى كوت ديفوار.

وتم عمل تجارب الإضاءة لاستاد العاصمه الإدارية الجديدة للتأكد من جاهزية كل شىء؛ لاستضافة معسكر منتخب مصر حتى يكون فى أفضل مستوى فنى وبدنى قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية.

يبدأ المنتخب الوطنى تدريباته، ظهر غدٍ، حيث ينتظم جميع اللاعبين فىة التدريبات عدا محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، الذى ينضم إلى المعسكر، مساء بعد غد، بعد التنسيق مع جهاز المنتخب، لمنحه قسطًا من الراحة، بعد خوضه مباراة فريقه ضد نيوكاسل فى الدورى الإنجليزى، مساء أمس.

وفضل «فيتوريا» إقامة التدريبات على فترتين، حتى يستطع تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل على المستوى البدنى، قبل البدء فى تدريبهم على الخطط الفنية وطرق اللعب المختلفة، التى سيعتمد عليها فى مباريات بطولة أمم إفريقيا، خاصة أن هذه المباريات تحتاج إلى تنوع كبير، فى ظل اختلاف المستوى بين المنتخبات التى سيواجهها «الفراعنة».

ويركز الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، خلال الفترة الصباحية، من التدريبات على الجانب البدنى، فى حين يخصص التدريب المسائى للجزء الفنى، وتوجيه التعليمات للاعبين وفقًا للمهام والمراكز، وذلك خلال الأيام الثلاثة الأولى من المعسكر، حتى يتأكد الجهاز الفنى من جاهيزة الجميع قبل بدء المرحلة الأهم.

وبعد انتهاء الأيام الثلاثة الأولى، سيكتفى الجهاز الفنى للمنتخب بمران وحيد، حتى موعد خوض المباراة الودية أمام منتخب تنزانيا، المقررة إقامتها على ملعب استاد القاهرة، يوم ٧ يناير الجارى، وبعدها السفر إلى كوت ديفوار، يوم ٩ من الشهر نفسه.