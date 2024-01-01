الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مصرع 25 مدنيًا في الهجوم الأوكراني على بيلجورود الروسية

أوكرانيا
أوكرانيا

قال حاكم مدينة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الإثنين، إن عدد المدنيين الذين قتلوا جراء القصف الأوكراني على المدينة، ارتفع إلى 25 شخصا بينهم 5 أطفال.

وذكر “جلادكوف” أمس الأحد عبر منصة “تليجرام”، أن 110 أشخاص آخرين أصيبوا في الهجوم، بينهم 30 حالتهم خطيرة.

وجاء القصف الأوكراني عقب موجات من الهجمات الروسية يوم الجمعة الماضي على مدن في أنحاء أوكرانيا وصفتها كييف بأنها الأسوأ منذ الغزو الروسي للبلاد في فبرير عام 2022، وأدت إلي مقتل ما لا يقل عن 26 شخصا وإصابة أكثر من 130 آخرين.

وتشير تقارير إلى أن هذا كان أعنف قصف تشهده بيلجورود منذ أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببدء الغزو الواسع النطاق لأوكرانيا في 24 فبراير 2022.

من جانبها، أكدت وزارة حالات الطوارئ الروسية، في وقت سابق، أن طائرة تابعة لها وصلت إلى موسكو وعلى متنها 25 شخصا، بينهم 6 أطفال، من الذين أصيبوا بالقصف الأوكراني لمدينة بيلجورود.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بريطانيا تقف وراء الهجوم الإرهابي على بيلجورود، والتي تحرض بالتنسيق مع واشنطن نظام كييف على ارتكاب أعمال إرهابية.

كما شددت وزارة الخارجية على أن "الهجوم الإرهابي نفذ عمدا على أماكن تتجمع فيها أعداد كبيرة من المدنيين والعائلات مع الأطفال".

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