رمضان عبدالمعز: بذكر سيدنا عيسى عليه السلام تحل البركات

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إننا نهنئ أنفسنا كمسلمين أن شرفت الكرة الأرضية بمقدم نبي كريم آية من آيات الله وهو سيدنا عيسى ولدينا سورة في القرآن باسم السيدة مريم أم المسيح.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الله سبحانه وتعالى قال: "وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ"، مشيرًا إلى أن المؤمن صياد الفرص وأين وجدها فهو أحق الناس بها، مشيرًا إلى أن سيدنا عيسى بذكره تكون البركة.

لا يوجد محنة أصعب مما كانت فيها مريم

وتساءل عن سبب تذكر قصة السيدة مريم في بداية العام الجديد، مؤكدًا أنه لا يوجد محنة أصعب من ذلك، ولكن الله تعالى قال لها: "فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا"، وذلك لأن خزائن الله لا تنفد "إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ"، ورزق كل إنسان يصل إليه ولكن يجب أن يقوم بما عليه.