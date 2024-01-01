الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الهلال الأحمر: ولادة طفل في مخيم جباليا بغزة عشية رأس السنة 2024

صورة المولود في مخيم
صورة المولود في مخيم جباليا

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الإثنين، عن ولادة طفل في ليلة رأس السنة الميلادية في النقطة الطبية التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في جباليا شمال قطاع غزة.

وأضافت الجمعية، في بيان على موقع إكس: "كانت عملية الولادة ناجحة، باستخدام الحد الأدنى من الموارد المتاحة، ويتواجد كل من  الأم والطفل في المخيم بصحة جيدة".

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وفي نوفمبر، قالت منظمة الصحة العالمية إن النساء والأطفال حديثي الولادة لا يتحملون وطأة الحرب الإسرائيلية على غزة، الأمر الذي يعيق بشدة وصول النساء إلى خدمات التوليد الطارئة. كما أن النقص في الوقود نتيجة للعدون الإسرائيلي على القطاع يهدد أيضًا حياة الأطفال المبتسرين الذين يعتمدون على خدمات الأطفال حديثي الولادة والعناية المركزة.

على صعيد اخر، كررت اليونيسف دعواتها لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة حيث قتل الاحتلال الإسرائيلي ما يقرب من 22 ألف فلسطيني منذ 7 أكتوبر، من بينهم أكثر من 8000 طفل.

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وفي منشور على موقع X يوم الاثنين، كتبت اليونيسف: "تواصل اليونيسف الدعوة إلى وقف إنساني لإطلاق النار"، مستشهدة بصبي يبلغ من العمر 12 عامًا في غزة قال: "أفتقد الحياة قبل الحرب، عندما كنت أذهب إلى المدرسة وألتقي أصدقائي، وعندما كنت ألعب كرة القدم في الحي”.

الهلال الأحمر الفلسطيني غزة مخيم جباليا العدوان الإسرائيلى الإحتلال الإسرائيلي

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