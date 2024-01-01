"كسر فى القدم" يُحرم محمد عدوية من حفلات رأس السنة الجديدة

أصيب المطرب الشعبي الكبير محمد عدوية بكسر في قدمه اليسري، ما أدى لمكوثه في المنزل دون إحياء أي حفلات في رأس السنة.

واحتفل عدوية، أمس، برأس السنة الجديدة في منزله وسط عائلته رغم إصابته بكسر في قدمه، وغنى عددًا من أغانيه التي أحبها الجمهور.

كان آخر أعمال محمد عدوية رفقة نجله أحمد في فيديو كليب أغنية "على وضعنا"، التى تعاون فيها مع نجله محمد عدوية ومحمد رمضان وهى من كلمات أمير شيكو وتوزيع ديزل وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إنتاج MR1 وتنفيذ شركة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي"MR1" عبدالغني شوشة، ومن إخراج حسام الحسيني.