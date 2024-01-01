الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"كسر فى القدم" يُحرم محمد عدوية من حفلات رأس السنة الجديدة

محمد عدوية
محمد عدوية

أصيب المطرب الشعبي الكبير محمد عدوية بكسر في قدمه اليسري، ما أدى لمكوثه في المنزل دون إحياء أي حفلات في رأس السنة.

واحتفل عدوية، أمس، برأس السنة الجديدة في منزله وسط عائلته رغم إصابته بكسر في قدمه، وغنى عددًا من أغانيه التي أحبها الجمهور.

كان آخر أعمال محمد عدوية رفقة نجله أحمد في فيديو كليب أغنية "على وضعنا"، التى تعاون فيها مع نجله محمد عدوية ومحمد رمضان وهى من كلمات أمير شيكو وتوزيع ديزل وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إنتاج MR1 وتنفيذ شركة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي"MR1" عبدالغني شوشة، ومن إخراج حسام الحسيني.

اغنية محمد عدوية الجديدة الفنان محمد عدوية كسر كسر قدم محمد عدوية رأس السنة

الأكثر قراءة

عاجل.. هجوم صاروخى حوثى يستهدف بارجة أمريكية فى البحر الأحمر

عاجل.. زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

عاجل.. "الأرصاد" تحذر سكان 4 محافظات من طقس الثلاثاء.. ما القصة؟

عاجل.. تحذيرات من تسونامى جديد.. تحرك طارئ فى كوريا الجنوبية وروسيا

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

محمد صلاح يهدى ليفربول هدفين فى الانتصار على نيوكاسل بالدورى الإنجليزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة