الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يُناقش الجهود المبذولة بشأن تسويق المنتجات الحرفية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنتفيذ المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتفعيل القرى المنتجة في الحرف والصناعات اليدوية والعمل على تمكين أصحاب الحرف اليدوية أو التراثية لتنمية قرى الريف المصري وتمكين الأسر اقتصاديًا، خاصة مع الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار اللواء عصام سعد إلى أهمية المنصة الالكترونية "أيادى مصر" التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي للتسويق الإلكتروني "ayadymisr.com" التي تعمل على تسويق المنتجات اليدوية، من خلال أحدث الوسائل المستحدثة، فضلًا عن المعارض الدولية.


تنمية المجتمعات المحلية وتطويرها


وذلك في إطار جهود الدولة في تنمية المجتمعات المحلية وتطويرها بمختلف القطاعات والحفاظ على الهوية التراثية المصرية من خلال التمكين الاقتصادى للحرفيين والمنتجين.

جاء ذلك خلال لقائه ناهد محمد فرغلى مدير إدارة التعاون ومنسق المنصة بالمحافظة.

وتناول اللقاء مناقشة الجهود المبذولة في مبادرة "منصة أيادى مصر" لتسويق المنتجات الحرفية لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية، وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية،فضلًا عن الخطة الموضوعة وبعض المقترحات لتنفيذها خلال الفترة القادمة.

وأوضح محافظ أسيوط: نعمل على مساعدة ودعم صغار المنتجين والحرفيين من أصحاب الحرف اليدوية والتراثية بتسويق المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية إلكترونيًا، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والمادي لقطاع العاملين بمجال الحرف اليدوية وتعريفهم بالتفاصيل الخاصة بالمبادرة وإشراكهم في كل المعارض التي يتم تنظيمها على مستوى المحافظة والجمهورية، إيمانًا بأهمية إحياء هذا القطاع الحرفي والحفاظ على الهوية التراثية من الاندثار.

وأشار إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كل الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة، خاصة المرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجًا بالقرى والمراكز؛ لتمكين الأسر اقتصاديًا وتنظيم المعارض وفتح منافذ ثابتة ودائمة لتسويق تلك المنتجات وتشجيع الأسر على الإنتاج وتنمية الصناعات والحرف اليدوية.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تنتفيذ المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتفعيل القرى المنتجة الحرف والصناعات اليدوية تمكين أصحاب الحرف اليدوية قرى الريف المصري وتمكين الأسر اقتصادي ا الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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