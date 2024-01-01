الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط "مصنع" مخالف للاشتراطات البيئية والصحية بمنوف

جانب من المصنع المضبوط
جانب من المصنع المضبوط

تمكنت لجنة من المحليات والتموين والصحة بالمنوفية، من ضبط مصنع عسلية مخالف للاشتراطات الصحية والبيئية، وغير مرخص، خلال حملة مكبرة على المحلات والمنشآت الغذائية في مركز منوف.

واتخذت اللجنة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحفظت على المضبوطات وحررت محضرا بقسم شرطة منوف تمهيدا للعرض على جهات التحقيق فيما تم أخذ عينات من المضبوطات لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحوها طبقا لتوجيهات الصادرة في هذا الشأن.

وتمكنت اللجنة من ضبط مصنع العسلية ببندر منوف حيث تم التأكد من مزاولة نشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم التحفظ على خط إنتاج عسلية عبارة عن ماكينات تغليف وماكينة فرد العسلية برميل جلوكوز زنة 300 كجم كميات كبيرة من العسلية.

ورفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، مذكرة للواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، لغلق المصنع بالإضافة إلى اتخاذ الصحة والتموين الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

محافظة المنوفية محافظ المنوفية المحليات بمنوف التموين مصنع عسلية

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