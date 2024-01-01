الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 7 فى انقلاب سيارة بطريق القاهرة أسيوط

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 7 مواطنين في حادث  انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين على مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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6 مصابين في حادث تصادم سيارتين بالصف

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وجود 7 مصابين، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

سيارة ميكروباص مستشفى الفيوم شرطة النجدة الصحراوي الغربي سيارات الإسعاف

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