إصابة 7 فى انقلاب سيارة بطريق القاهرة أسيوط

أصيب 7 مواطنين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين على مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وجود 7 مصابين، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.