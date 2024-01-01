النواب يحيل 92 اقتراحا للحكومة لاتخاذ اللازم.. تعرف على التفاصيل

يحيل مجلس النواب خلال جلسته العامة الأربعاء المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، إلى الحكومة 92 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى، برغبات مقدمة من النواب لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات.

وجاءت هذه الاقتراحات كالتالي:



إقتراح برغبة مقدم من النائب محمد عبد الحميد هاشم، بشأن توصيل الصرف الصحي لقريتي التبع، وأصف – مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ، وإقتراح برغبة مقدم من النائب محمد عبد الحميد هاشم، بشأن إنشاء مشروع الصرف الصحى لقرية دمرو الحدادى- مركز سيدى سالم – محافظة كفر الشيخ، واقتراح برغبة مقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن عمل محطة تحلية لمياه البحر في نطاق حي العجمي – محافظة الإسكندرية، وإقتراح برغبة مقدم من النائب محمود الشامي، بشأن تقوية مياه الشرب بمنطقة سوق اللبن – حى أول مدينة المحلة الكبرى – محافظة الغربية، وإقتراح برغبة مقدم من النائب أحمد على إبراهيم، بشأن إدخال شبكة مياه حكومية بعزبة كمال رمزى بمؤسسة الزكاة واستكمال بركة الحاج الشرقية حى المرج – محافظة القاهرة، وإقتراح برغبة مقدم من النائب علاء خير الله، بشأن دعم مدينة الغنايم بمبلغ 2 مليون جنيه لتطوير شبكة مياه الشرب ومد وتدعيم خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة بالمدينة – محافظة أسيوط، وإقتراح برغبة مقدم من النائب محمد عبد الحميد هاشم، بشأن بيع أراضى وضع اليد لمالكيها بجنوب بحيرة البرلس- محافظة كفر الشيخ، وإقتراح برغبة مقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن اعتماد مبالغ مالية لتطوير المناطق العشوائية الموجودة بمدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية، وإقتراح برغبة مقدم من النائب إيهاب أنيس، بشأن تطوير كورنيش النيل بقرية منية سمنود – مركز أجا – محافظة الدقهلية، وإقتراح برغبة مقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن رصف طرق (المكباتى – البكرى الاتحاد – ترعة زكى) – مركز منية النصر – محافظة الدقهلية، وإقتراح برغبة مقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن استكمال تغطية المسافة المتبقية بترعة امتداد خورشيد بطول (800م) بنطاق دائرة المنتزة – محافظة الإسكندرية،ونشأت فؤاد عباس، بشأن البدء فى إنشاء مدرسة ثانوية فى مجلس قروى الصوامعة- بمركز طهطا – محافظة سوهاج، وإقتراح برغبة مقدم من النائب رفعت شكيب، بشأن إضافة مبنى جديد (جناح) بمدرسة الجلايلة للتعليم الأساسى بقرية الجلايلة مجلس قروى الغريزات – بمركز المراغة – محافظة سوهاج، وإقتراح برغبة مقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن ترميم وصيانة مدرسة الإمام على بن أبى طالب الابتدائية بعزبة صبح- بمركز الجمالية – محافظة الدقهلية، إقتراح برغبة مقدم من النائب علاء الدين خيرالله، بشأن إقامة مجمع مدارس للتعليم الإبتدائي والإعدادي على الأرض الخاصة بمركز التدريب المهنى – بمدينة أبو تيج – محافظة أسيوط، وإقتراح برغبة مقدم من النائبة زينب السلايمى، بشأن إنشاء مدرسة إسنا الثانوية التجارية بمركز إسنا – محافظة الأقصر،وإقتراح برغبة مقدم من النائب أبانوب عزت عزيز، بشأن تزويد مستشفى الخازندارة بعدد (2) جهاز تنفس صناعى، عدد (2) سباب بحضانات أطفال - حى الساحل - محافظة القاهرة،وإقتراح برغبة مقدم من النائب علاء سليمان، بشأن صرف مضخات ومستلزمات الأنسولين للأطفال من الهيئة العامة للتأمين الصحى،و إقتراح برغبة مقدم من النائب عصام ياسين، بشأن إحلال وتجديد مبنى الإدارة الصحية بشارع سعد زغلول بمدينة أشمون- محافظة المنوفية،

وإقتراح برغبة مقدم من النائب محمد السعيد عوض، بشأن تشغيل وحدات طب الأسرة لقرى ( الزهايرة - طماى الزهايرة - التمد الحجر ) - مركز السنبلاوين - محافظة الدقهلية، وإقتراح برغبة مقدم من النائب أحمد حمدى خطاب، بشأن دعم قسم العلاج الطبيعى بمستشفى كفر الدوار العام (الشاملة) ببعض الأجهزة الطبية الضرورية، وآيات الحداد، بشأن تخصيص غرفة طوارئ طبية بمحطات القطارات، وعلى البدرى الملاوى، بشأن إنشاء كوبرى مشاه علوى أعلى السكة الحديد بقرية المحاميد – مركز إدفو- محافظة أسوان،و إقتراح برغبة مقدم من النائب محمد سعد الصمودى، بشأن إحلال وتجديد المقر الإدارى لمركز شباب محلة مالك مركز دسوق – محافظة كفر الشيخ،وإقتراح برغبة مقدم من النائب محمد السعيد عوض، بشأن استكمال إنشاء ملعب الزهايرة – مركز السنبلاوين - محافظة الدقهلية.

وإقتراح برغبة مقدم من النائب أسامة عبد العاطى، بشأن إنشاء مركز شباب وملعب لقرية السرس – مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية،وإقتراح برغبة مقدم من النائب رفعت شكيب خفاجى، بشأن إحلال وتجديد مركز شباب الحريدية مركز المراغة – محافظة سوهاج، وإقتراح برغبة مقدم من النائب زكريا حسان، بشأن إنشاء مبنى إدارى وملاعب مفتوحة لنادى ساقلته الرياضى – محافظة سوهاج، وإقتراح برغبة مقدم من النائب أحمد على إبراهيم، بشأن رفع كفاءة مبنى صالة الجيم بنادى المرج الرياضى – محافظة القاهرة.